Abogado que defendió a Messi: "Si me contacta Vallenar, feliz los represento"



Publicado por Nicolás Maureira

Juan de Dios Crespo, abogado español reconocido por defender a Lionel Messi y Paolo Guerrero, estaría dispuesto a ‘ayudar’ a Deportes Vallenar ante una posible denuncia al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, en su sigla en francés).

El cuadro de la tercera región recurrirá a los tribunales deportivos para revertir la determinación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de decretar a Deportes Melipilla como el ganador del playoffs de ascenso de la Segunda División Profesional.

Lee también: El alcalde de Vallenar aseguró que “de todas maneras iremos al TAS”

Como sabemos, el caso ha dado la vuelta al mundo y ante esto el jurista español se dio el tiempo de estudiarlo, afirmando que Vallenar podría obtener un resultado positivo en caso de ir al TAS

“Yo les veo futuro. Tienen todas las de ganar. Si me contactan, feliz los represento”, señaló en entrevista con Emol.

En su opinión, Crespo cree que la ANFP incurrió en un error en no respetar lo indicado por Eduardo Gamboa en su informe. “La nueva regla 14 de la FIFA dice que una finta, deteniéndose, sería amarilla y anulación del penalti, se da como fallado. Pero en el tiempo el árbitro puede determinar que para él el portero se adelantó primero y por eso lo repitió. Si el acta arbitral dice eso, la Federación no tiene razón en repetir los penales. El acta arbitral está considerada como ley. Si dice eso, no se puede rebatir”, expresó.

Pero ¿cuánto le costaría a Vallenar contratar al abogado? “Mis honorarios no serían tan elevados porque es un caso que me gusta. Que me contacten por este medio y comento con ellos. La decisión fue tomada el jueves de la semana pasada y tienen 21 días para recurrir. Les quedan 14 días, vamos, que pueden ganar”, aseveró.

Recordemos que Crespo fue uno de los abogados que defendió a Messi por los insultos a los jueces en el duelo de Argentina ante Chile y recientemente trabajó con el equipo que apeló la sanción a Paolo Guerrero. Además, estuvo involucrado en la transferencia de Neymar al PSG.

