Kevin Vásquez, el wanderino a préstamo en La Calera que marcó en los penales



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Un ejemplo de madurez y profesionalismo fue lo que mostró la tarde de ayer el jugador de Unión La Calera, Kevin Vásquez. Y es que pese a que el jugador se formó en Santiago Wanderers, mostró frialdad en el duelo que caturros y caleranos protagonizaron, siendo uno de los partícipes al momento de anotar y conseguir el histórico ascenso.

Pese a esto, y a la alegría que dicho triunfo le otorgó, Vásquez debe volver al cuadro que ahora jugará en la Primera B, ya que el préstamo con los cementeros llegó a su fin.

“Con muchos sentimientos encontrados porque ustedes saben que yo ahora tengo que volver a presentarme al club y ya veremos lo que pasa en el futuro. Tengo que ver si me quieren acá, si tengo que salir a préstamo peor yo quiero estar donde me den minutos”, indicó en una primera instancia Vásquez al CDF.

Y fue esto precisamente lo que más llamó la atención, dado que pese a los sentimientos encontrados por jugar en contra del equipo de sus amores, el volante definió con calidad y colaboró en el triunfo por 5 tantos a 4.

“Tengo un cariño incondicional por Wanderers, porque me formé aquí y mi familia es de Wanderers. Nunca se me había presentado la oportunidad y la caminata para mí fue eterna, me tiritaban las piernas, pero tuve la tranquilidad para convertir”, agregó.

Sentenciando con que “yo pertenecía a Calera y traté de ser lo más profesional posible y darlo todo por el club donde estaba”.

Cabe destacar que una vez se decretó el silbato final, el que por cierto consumó el descenso de Wanderers, Kevin Vásquez corrió a consolar a sus compañeros, con quienes ya había compartido camarín en temporadas pasadas.

