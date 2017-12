¿encontraste un error? avísanos

Melipilla anuncia reclamo tras caída con Vallenar: "Si es necesario, llegaremos a la FIFA"



Publicado por Pablo Velozo

No se resignan a perder el ascenso. Melipilla confirmó que presentará un reclamo formal tras la caída de su escuadra ante Deportes Vallenar, en la definición de la Segunda División profesional.

“En algún momento en la situación del penal, que era irregular, nuestro arquero sale de inmediato a reclamar al árbitro (Eduardo Gamboa). Pero él, con muy poca claridad, tino, toma una decisión que no corresponde a la normativa FIFA 2017-2018″, declaró el presidente Luis Bustos a Bío Bío Deportes.

El timonel de Melipilla recalcó que “la norma no admite interpretación… me llama la atención que un árbitro con mucho recorrido, no advierte esta norma tan clara”.

Pero, ¿Qué reclaman los ‘potros’? Resulta que en medio de los penales Gamboa decidió repetir la ejecución de Juan Silva, de Vallenar, luego de que se detuviera antes de impactar el balón y protagonizara una ‘finta antirreglamentaria’.

Según dicen en Melipilla, amparándose en el reglamento de FIFA, ese lanzamiento debió haber sido considerado como un tiro errado, lo que habría significado el triunfo (era el quinto y estaban en ventaja).

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, complementó Bustos en diálogo con CDF, añadiendo que “si es necesario, llegaremos a la FIFA porque no podemos tirar por la borda todo lo que hemos trabajado para llegar hasta acá”.

De esta manera, el cuadro melipillano pedirá la anulación del enfrentamiento. La serie está, aparentemente, lejos de terminar.

