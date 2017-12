¿encontraste un error? avísanos

La increíble historia del delantero de Deportes Concepción que emocionó a todos



Publicado por Jeser Lara

Su nombre es Cristian Hermosilla. Tiene 21 años y actualmente defiende los colores de Deportes Concepción. Este delantero, que actualmente suma tres conquistas en el Hexagonal del Bío Bío, esconde una tremenda historia llena de esfuerzo y sacrificio.

Desde pequeño decidió que dedicaría su vida al fútbol. Pasó por las inferiores de Huachipato, pero no tuvo éxito. No se rindió y militó por años en el club de su barrio. Allí llegó la oportunidad que tanto estaba esperando, un llamado a ser parte del ‘Conce’. No lo dudó y se fue. Hoy rompe redes en el mítico elenco penquista.

Sin embargo, nadie dijo que sería fácil. Jugar en Deportes Concepción significaba un salto tremendo en su carrera, pero no podía dejar su trabajo (es ayudante de operador de redes de aguas servidas en la empresa Essbio). “Con que me iba a alimentar, a costear los pasajes”, pensó. Así que a pesar de lo complicado que significaba eso, logró compatibilizar ambas cosas.

Producto de esta importante determinación, hoy nuestro protagonista solo duerme cuatro horas. A continuación, su historia en conversación con BioBioChile.

¿Cómo llegaste a Deportes Concepción?

Yo jugaba en el club de mi barrio, el Deportivo Indio Halcón , y el preparador físico de Deportes Concepción, Cristián Aguilera, quien es hincha de este club, me vio condiciones y me llevó al ‘Conce’. Acepté su propuesta y empecé a meterme en este club. Todos me han apoyado. Acá hay valores, compañerismo, y todo se está mejorando con la nueva dirigencia.

¿Cómo es un día en la vida de Cristian Hermosilla?

Trabajo de lunes a sábado. Los lunes trabajo de día, ahí converso con el ‘profe’ (Antonio Zaracho) y él me da permiso para faltar ese día. Mi jefe me apoya igual, cuando hay partidos en la semana me dan permiso. Mis horarios, de martes a viernes, de las 18:15 horas hasta las 02:00 de la mañana. Llego a mi casa, me ducho, y cerca de las 03:00 horas me duermo. Luego me levanto a las 07:30 de la mañana para poder tomar desayuno, hacer mi bolso e ir a entrenar.

¿Y cómo lo haces para rendir?, si tienes solo cuatro horas para dormir

Ni yo me lo explico, no es por despreciar el trabajo, pero no tengo mucho ánimo para ir, porque mi pasión es el fútbol. Se que tengo que entrenar y por instinto cumplo. Si pudiera vivir de esto sería ideal. Si me dedicara 100% a jugar mi rendimiento sería mucho mejor que ahora.

¿Para ti siempre fue un sueño ser futbolista?

Siempre, desde chico siempre jugué en el barrio. Estuve en Huachipato cerca de un año y nunca tuve una oportunidad. Estuve entrenando a cambio de nada pero yo sabía que algún día se daría la oportunidad, y así fue. El ‘conce’ me abrió las puertas y si el 2018 vuelve al profesionalismo mi sueño sería quedarme ahí.

¿Cuál es tu sueño como jugador?

Mi sueño es ser futbolista profesional, algún día llegar a las grandes ligas.

¿Tienes algún ídolo, alguien que te motive?

Mi forma de pensar es ser yo y no pensar en algún ídolo. Sin embargo, me motivan mucho los jugadores de La Roja. Me identifica Charles Aránguiz, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que son jugadores extraordinarios.

Actualmente llevas tres goles en este Hexagonal, ¿Cómo evalúas tu rendimiento y como ves al ‘conce’ en este torneo?

De un 100% rendiré un 60%. Si descansara bien podría rendir más, estoy seguro. Con el trabajo que tengo y con la plata que gano trato de alimentarme bien, comprarme cosas que me recuperen luego.

¿Tu familia te apoya en tu sueño?

Si. Estuve viviendo solo un año cinco meses por el trabajo. Mis papás se fueron de Hualpén a Coronel y a mi se me hacía muy difícil el tema del viaje. Por eso tomé la decisión de trabajar y tratar de mantenerme como pudiera.

Empecé a trabajar antes de llegar a Deportes Concepción. Cuando el ‘profe’ me dio la noticia para mi fue super motivante, pero tampoco podía dejar de trabajar. Como iba a ir a los entrenamientos, con que me iba a alimentar, como iba a costear los pasajes. Cuando comencé a vivir solo vi la vida de otra manera. Ahora el fútbol es una motivación muy grande para salir adelante.

¿Cómo ves hoy a Deportes Concepción?

Los dirigentes que están ahora están haciendo las cosas muy bien. Se sabe todo el daño que hizo la dirigencia anterior. Ellos saben que hicieron daño y la gente de ahora está haciendo todo de buena manera.

Ahora el club está en manos de todos, los hinchas, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Todos están unidos para que el ‘conce’ vuelva al lugar que estaba.

