Colo Colo visita a Huachipato en Concepción buscando ser el campeón del fútbol chileno



Publicado por Jeser Lara

El día de la vedad ha llegado. Colo Colo visitará este sábado, desde las 17:30 horas, a Huachipato en el Ester Roa Rebolledo, buscando convertirse en el flamante campeón del Torneo de Transición 2017.

Los días previos al encuentro han sido caóticos. Comenzando con la polémica venta de entradas que derivó en filas interminables en Collao. Posteriormente el proceso cambió a Puntoticket, lo que ocasionó la furia de los hinchas del ‘popular’. Un ambiente ‘digno’ de una final.

Además, un día antes del cotejo, las autoridades instalaron rejas especiales detrás de los paneles de vidrio en los sectores de galería.

Así, con todas estas medidas, Colo Colo visita Concepción con la obligación de ganar para poder coronarse campeón, mientras que Huachipato intentará aguarle la fiesta a los dirigidos por Pablo Guede.

El entrenador de los albos tiene clara las cosas. Solo piensan ganar para evitar a como de lugar un partido de definición, el cual se jugaría el 23 de diciembre.

“Solo pienso en que tengo que jugar el sábado el encuentro más importante (…) No está la sed de revancha, solo quiero salir campeón. No me importa clasificar a la Libertadores, solo pienso en salir campeón en el duelo del sábado”, dijo.

Por otro lado el entrenador de los acereros, César Vigevani, agregó que “aunque el resultado en nada va a cambiar nuestra situación, sí tenemos que darle una alegría a la hinchada. No poder contar con Jorge Ortega, Claudio Jopia y José Bizama, aunque recuperamos a Omar Merlo y Claudio Sepúlveda”.

“La intención es terminar bien y amargarle la tarde a Colo Colo. Los he estudiado mucho. La calidad de su fútbol colectivo nadie lo puede desmerecer y cuenta con jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento”, agregó en conversación con La Estrella de Concepción.

El encuentro se jugará desde las 17:30 horas y contará con el arbitraje de Julio Bascuñán.

