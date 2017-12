¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Aseguran que Yeferson Soteldo se quedaría fuera del duelo ante Colo Colo por indisciplina



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

En la semana el técnico César Vigevani, señaló que la figura de Huachipato, Yeferson Soteldo, estaba en duda para el duelo ante Colo Colo por el cierre del Torneo de Transición.

Una lesión en el cuádriceps derecho, que arrastra hace tiempo sería el motivo de una posible ausencia, aunque en los entrenamientos el venezolano se ha mostrado activo, y desde la interna han señalado que podría jugar.

Por otro lado, el propio Soteldo, confesó que su dolencia se trataría de una “contractura en ambas zonas de los gemelos”. La confusión se ha apoderado del cuadro acerero y hace pocas horas ha surgido una nueva hipótesis que explicaría esta posible ausencia del jugador.

Según averiguó El Mercurio un acto de indisciplina de Yeferson Soteldo y Jorge Ortega, el pasado viernes, sería el causante de tal polémica.

La situación habría ocurrido en el viaje de Rancagua hacia Talcahuano, tras la caída de los acereros ante O’Higgins.

César Vigevani habría sorprendido a ambos jugadores bebiendo alcohol al interior del vehículo, formándose una discusión entre el entrenador y los jugadores.

La situación habría empeorado a la llegada del bus al Parque Urbano en Concepción, donde incluso se dice que el DT agredió al atacante paraguayo.

Consultado por aquella hipótesis, el jugador venezolano se defendió diciendo que todo es “una mentira total, yo no he participado en ningún acto de indisciplina y no acepto que dañen mi honra”.

Tendencias Ahora