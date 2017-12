¿encontraste un error? avísanos

Novedades para el duelo entre Huachipato y Colo Colo: "Se venderán 8.000 entradas más"



Publicado por Raúl Galdames

La compra de entradas para el duelo entre Huachipato y Colo Colo fue todo un caos. Miles de personas llegaron hasta el Ester Roa Rebolledo para obtener su entrada y no pasó nada. Las ventanillas no abrieron y Carabineros señaló que los tickets no serían vendidos en el reducto penquista.

Después se confirmó que se venderían 15.000 entradas pero por internet y ahora el conjunto acerero emitió un comunicado para señalar los pasos a seguir, en este caso, la segunda parte de la venta de los tickets para ver el duelo clave.

Lee también: Huachipato y venta de entradas: Estadio Seguro pidió modificaciones en reunión adicional

El comunicado comienza diciendo que “como Club informamos a la comunidad que tras autorización emanada desde la Gobernación de la Provincia de Concepción y del Plan Estadio Seguro, el miércoles 6 de diciembre a las 11:00 horas continuará la Venta de Entradas para el partido entre Huachipato y Colo Colo, a disputarse el próximo sábado en el Estadio Ester Roa Rebolledo”.

Luego los acereros confirman que habrán 8.000 tickets disponibles, correspondientes al segundo proceso de venta, se podrán adquirir a través del sitio web www.puntoticket.com.

“Además, clarificamos que en ningún momento se venderán entradas de forma presencial, ya sea en el Estadio Ester Roa o en el Estadio Huachipato Cap Acero”, finaliza diciendo el texto de los negriazules.

