Programación: así se jugará la octava fecha del torneo de Transición de Primera División

Los partidos Universidad Católica-Colo Colo y Unión Española-Universidad de Chile captarán claramente la atención de la octava fecha del Torneo de Transición 2017, que comenzará el viernes 29 de septiembre con el duelo entre Curicó Unido y Deportes Antofagasta.

Cruzados y albos chocarán al mediodía del domingo 1 de octubre en San Carlos de Apoquindo. El elenco de Mario Salas, con escasas opciones de luchar por el título, intentará resarcirse de la derrota ante Deportes Temuco, mientras que el ‘Cacique’ buscará una nueva victoria que le permita meterse de lleno en la disputa por la corona.

En tanto, el líder Unión y los azules protagonizarán el sábado en el Estadio Santa Laura un partido clave en sus aspiraciones de ganar el campeonato nacional. El cuadro hispano encabeza la tabla con 17 unidades, mientras que el campeón vigente se ubica en el sexto lugar con 11 puntos.

La fecha 8 del Transición finalizará con el compromiso entre Audax Italiano, quinto colocado, y el sublíder Everton, a disputarse a las 18:00 horas de este domingo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Viernes 29 de septiembre:

Sábado 30 de septiembre:

Unión Española vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Santa Laura

Deportes Iquique vs. Universidad de Concepción. 15:30 horas. Estadio Cavancha

Huachipato vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero

San Luis vs. O’Higgins. 20:30 horas. Estadio ‘Lucio Fariña’