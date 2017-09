¿encontraste un error? avísanos

Nicolás Córdova luego del triunfo: "Estamos felices de poder pasar esta complicada fase"



Publicado por Raúl Galdames

El entrenador de Santiago Wanderers, Nicolás Córdova, exteriorizó su satisfacción por el paso del cuadro ‘caturro’ a las semifinales de la Copa Chile al vencer en definición por penales a Iberia de Los Ángeles.

Tras el 1-1 en la ida, la revancha terminó igualada también a un gol en el Estadio Elías Figueroa por lo que el vencedor se debió dilucidar desde los 12 pasos. En la hora de la verdad, el cuadro de Valparaíso se impuso por 4-3.

“Estamos contentos con haber pasado este turno difícil. Iberia es un rival difícil independiente de ser de una categoría inferior. No perdió ningún partido con los tres de Primera, así que fue muy valorable lo realizado por nosotros”, expresó el estratega del ‘Decano’.

A la hora de analizar el choque de vuelta, Córdova señaló que “alternamos cosas buenas con cosas no muy buenas. Esto nos da pie para seguir creciendo”.

“Partimos con 10 a 15 minutos titubeantes y luego terminamos haciendo un correcto primer tiempo. Ellos nos cerraron muchos los espacios. Empezamos muy bien el segundo lapso, nos metimos en su área y luego vino un ‘blackout’ en que nos logran empatar y después de eso volvimos a llegar a fondo con acciones que no pudimos capitalizar”, complementó.

Para finalizar, el otrora seleccionador nacional Sub 20 aclaró que pese a llegar a semifinales en Copa Chile están conscientes que deben trabajar duro para salir de la incómoda posición en el campeonato nacional.

“Por más que hoy estemos en semifinales de Copa Chile, que es importante por la cantidad de años que no se obtenía, no podemos escapar de nuestra realidad de estar peleando en la parte baja (del campeonato nacional). Yo me quedo con los jugadores que demuestran día a día que hay un trabajo de atrás y esperamos encantar a esta gente”, sentenció.

