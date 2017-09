¿encontraste un error? avísanos

"Hice una vida buena, tranquila": Nelson Acosta tras la confirmación de su retiro



Publicado por José Luis Rivera

El nombre de Nelson Acosta ha marcado los últimos días del fútbol nacional. La información del diagnóstico de mal de Alzheimer que lo aqueja hace un año y que terminó por sellar su retiro como entrenador ha generado amplias reacciones sobre el legado del ex estratega de la selección chilena.

En ese contexto, fue el propio Acosta quien rompió el silencio, repasando parte de su carrera y su actualidad, en entrevista con 24 Horas. “No hago cosas para que la gente diga ‘pobre, como está"” señaló sobre el bajo perfil que ha mantenido desde que conoció su diagnóstico.

“Hice una vida buena, tranquila” aseguró el entrenador, a lo que posteriormente agregó que “yo estoy feliz con lo que hago. Si hubiese dirigido y no ganara, me hubiera retirado antes (…) Si no hubiese andado bien en el fútbol estaría triste, muy triste. Pero me tenía fe”.

Acosta fue claro al señalar que “me encantaba ser futbolista y fui futbolista. Quería ser técnico y fui técnico”.

Por último, el ahora retirado DT valoraría recibir algún homenaje, aunque asegura que no pretende obligar a que se le realice uno. “Hay gente a la que le hacen eso. Yo no voy a andar golpeando puertas, no. Si no quieren, no quieren y a mí no me molesta tampoco” concluyó.

