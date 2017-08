¿encontraste un error? avísanos

Tapia, Heinze y Coyette: las opciones tendría O’Higgins para reemplazar a Cristian Arán



Publicado por José Luis Rivera

Héctor Tapia, ex entrenador de Colo Colo y Everton de Viña del Mar, se sumó a los posibles candidatos de la dirigencia de O’Higgins de Rancagua para tomar el lugar del argentino Cristián Arán, quien renunció el lunes al banco celeste por tras una serie de malos resultados.

Tres nombres tiene en carpeta la institución de la región de O’Higgins para tomar el lugar de Arán: los argentinos Gabriel Heinze y Walter Coyette, además de Tapia.

En el caso de Heinze, se encuentra sin club tras lograr con Argentinos Juniors el ascenso a la Primera División argentina, tras lo cual manifestó que no existía un proyecto a desarrollar en ese equipo y renunció.

A su vez, Coyette todavía celebra el ascenso a la máxima categoría del fútbol trasandino, conseguido el pasado fin de semana al mando de Chacarita Juniors, aunque no ha renovado su contrato.

A ellos se agrega Tapia, quien actualmente se encuentra realizando labores de comentarista en el Canal del Fútbol. Una labor que no sería problema para acordar una llegada a la escuadra celeste, ya que “hay una cláusula que me permite salir cuando yo quiero y también hay muy buena relación con el canal, entonces no me taparía una posibilidad”, según señaló al diario El Tipógrafo.

“O’Higgins es una gran institución y a cualquier entrenador le gustaría llegar”, añadió el DT de 39 años.

A la espera de una definición de la directiva sobre el reemplazante de Arán, el plantel celeste está siendo encabezado por John Armijo y Luis Medina, quienes dirigirán al equipo en el duelo de vuelta por Copa Chile ante Santiago Morning de este miércoles y también el partido ante Colo Colo por el Torneo de Transición, a disputarse el domingo.

