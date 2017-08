¿encontraste un error? avísanos

Sebastián Abreu y el primer triunfo albiverde: "Nuestra obligación en casa era ganar"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Siguen los ecos luego del triunfo de Deportes Puerto Montt sobre Rangers de Talca, por 2 goles a 0, en el inicio del Torneo de Transición 2017.

Lee también | Primera B: Abreu marcó su primer gol para Deportes Puerto Montt en victoria ante Rangers

Y como era de esperar, la voz del experimentado atacante uruguayo, Sebastián Abreu, fue una de las más requeridas, puesto que el charrúa fue autor de uno de los dos tantos con que el “velero” venció al conjunto rojinegro.

“Nuestra obligación en casa era ganar y si podemos colaborar con un gol siempre genera una alegría extra”, señaló el delantero que con su primera conquistó ayudó a abrochar el triunfo albiverde.

Eso sí y pese a su buen desempeño, el “Loco” no se relaja, puesto que sabe que esto es solo el comienzo de un largo torneo y que la confianza excesiva nunca es síntoma de algo bueno.

“Esto no escapa a otras experiencias que me han tocado en otros equipos y hay que manejarlo con cautela”, agregó.

Respecto a los próximos desafíos de Deportes Puerto Montt, entre los cuales se encuentra el de medir fuerzas como forastero ante Deportes Copiapó por la segunda fecha del torneo, Abreu indicó que por ahora deben tener claro que “esto es pasado (el triunfo ante Rangers) y que hay que afrontar a un rival que me imagino van a ser todos los rivales por la paridad que he visto. Copiapó no creo que sea la excepción.”

Deportes Copiapó y Deportes Puerto Montt medirá fuerzas en el estadio La Caldera a partir de las 16:00 horas de este sábado.

