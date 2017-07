¿encontraste un error? avísanos

Sifup advierte a la ANFP: "No partimos el torneo con noventa cesantes"



Publicado por José Luis Rivera

Subió la ‘apuesta’. El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) advirtió que paralizarán e impedirán el inicio de los torneos de fútbol chileno este fin de semana, en caso de que no sea acogida su petición de entregar un nuevo plazo a los clubes que ayer fueron marginados por la ANFP de la presente temporada, tras no pagar las garantías y cuotas de incorporación correspondientes.

Por medio de un comunicado, la directiva encabezada por Gamadiel García asegura que “por mandato de su asamblea, ha resuelto que el torneo que parte el viernes 28 de julio no se iniciará con más de noventa desempleados, situación que se generó a raíz del no pago de la garantía de Naval y Cauquenes; y la cuota de incorporación del club Barnechea“.



El escrito profundiza en el tema, sosteniendo que la decisión se tomó “tras conocer la incómoda posición en la que quedan nuestros agremiados tras la incompetencia de los directivos de sus clubes“, agregando que continuarán en esta postura “si no se establece un plazo prudente y consensuado para que dichos clubes cumplan con sus responsabilidades económicas, que finalmente afectan directamente a nuestros agremiados. La ANFP tiene la obligación de garantizar un campeonato que parta sin vicios de ninguna especie ni menos con un número importante de cesantes, a tres días del inicio de la competencia”.

Junto con aclarar que “no es nuestra intención defender a los malos dirigentes y el no pago de sus obligaciones contractuales, pero resulta injustificable que las erradas decisiones de unos pocos afecten directamente la tranquilidad económica, emocional de nuestros asociados”, se advierte que fueron citados para las 17:00 horas de este miércoles a la sede de la ANFP “para analizar salidas alternativas para este conflicto” junto al directorio del fútbol nacional.

Revisa el comunicado del Sifup.

“No partimos el torneo con noventa cesantes” El Sifup expone su punto de vista acerca de la crisis que vive el fútbol chileno producto de la determinación de excluir a Barnechea, Naval e Independiente de Cauquenes de cada uno de los respectivos torneos: 1.- El Sifup, por mandato de su asamblea, ha resuelto que el torneo que parte el viernes 28 de julio no se iniciará con más de noventa desempleados, situación que se generó a raíz del no pago de la garantía de Naval y Cauquenes; y la cuota de incorporación del club Barnechea. La directiva, en conjunto con los capitanes, tomó esta decisión tras conocer la incómoda posición en la que quedan nuestros agremiados tras la incompetencia de los directivos de sus clubes. 2.- El Sindicato seguirá en esta postura si no se establece un plazo prudente y consensuado para que dichos clubes cumplan con sus responsabilidades económicas, que finalmente afectan directamente a nuestros agremiados. La ANFP tiene la obligación de garantizar un campeonato que parta sin vicios de ninguna especie ni menos con un número importante de cesantes, a tres días del inicio de la competencia. Apelamos a la disposición que ha tenido la gerencia de Quilín para resolver este problema. 3.- No es nuestra intención defender a los malos dirigentes y el no pago de sus obligaciones contractuales, pero resulta injustificable que las erradas decisiones de unos pocos afecten directamente la tranquilidad económica, emocional de nuestros asociados, que en muchos casos viven hasta con el sueldo mínimo, el que hoy ni siquiera está garantizado. 4.- Reiteramos el compromiso de esta directiva de profesionalizar la actividad y establecer mecanismos de sanción para los clubes y directivos que incumplan la normativa vigente. La garantía de los 30 millones es ajustada, lo que quedó ratificado en el torneo anterior, donde muchos compañeros recibieron sus sueldos impagos por esa vía. La situación de Naval y Cauquenes responde, sin embargo, a un hecho aislado, el que no podemos dejar pasar.

5.- Hoy fuimos citados a la ANFP a las 17 horas para analizar salidas alternativas para este conflicto.

6.- El Sindicato defenderá siempre a sus asociados y pone como piso mínimo para cualquier negociación la ética deportiva y los valores de respeto hacia el principal actor de esta actividad, que es el jugador de fútbol.

