Miguel Ramírez sobre debut ante Huachipato: "Siempre nos ha hecho muy buenos partidos"



Publicado por Nicolás Maureira

Este viernes vuelve a la competencia nacional de Primera División y San Luis de Quillota será el primero en hacerlo enfrentando a Huachipato a partir de las 20 horas en el Lucio Fariña Fernández.

El actual torneo se ha visto revolucionado por la vuelta de jugadores, sobre todo nacionales, que han tenido carreras exitosas en el extranjero. Mauricio Pinilla a la ‘U’, Jorge Valdivia a Colo Colo y José ‘Pepe’ Rojas al elenco canario son ejemplos concretos. Eso, según Miguel Ramírez, director técnico de los canarios, reforzará el nivel del campeonato.

“Se viene un muy buen torneo donde creo yo que hay muchos equipos que se han reforzado de muy buena forma, hay incorporaciones que le van a dar una jerarquía importante al torneo y equipos que vamos a luchar por lograr los objetivos estipulados”, expresó, añadiendo que “iniciamos Copa Chile de buena forma, el equipo ha ido de menos a mas y vamos a llegar muy bien preparados para el partido ante Huachipato”.

Sobre el rival, un elenco que generalmente se lleva puntos desde Quillota, Ramírez dijo que “siempre nos ha hecho muy buenos partidos y no me cabe duda que este viernes no va a ser la excepción, sabiendo como juegan, sabiendo como pueden plantear el partido, habrá que tomar las medidas correspondientes para aprovechar nuestras virtudes”, analizó.

Desde que el cuerpo técnico de Miguel Ramírez tomó el mando de San Luis de Quillota, por allá en septiembre de 2015, nunca ha podido iniciar un torneo de Primera División ganando, por lo que este viernes es una oportunidad para romper esa estadística. Para eso, se tiene claro cuáles son las cosas a trabajar.

“Una de las cosas que vamos a mejorar en este torneo es la paciencia, esperar el momento para concretar y no entrar en la desesperación de pegar pelotazos como lo hicimos en el primer partido, sabiendo que la calidad de los jugadores que tenemos nos va a permitir generar un buen volumen ofensivo en todo momento”, cerró el estratega canario.

