José Rojas y su llegada a San Luis: "Trabajaré para estar a la altura"



Publicado por Jeser Lara

El lateral nacional José ‘Pepe’ Rojas fue presentado oficialmente ayer en San Luis de Quillota, cuadro que dio un golpe al mercado de pases a una semana del arranque del Torneo de Transición 2017.

En sus primeras palabras como refuerzo ‘canario’, el ex Independiente, Belgrano y Lorca FC declaró que “uno como jugador se tiene que adaptar a todo, esto hay que tomarlo con el profesionalismo y tomarlo como un equipo grande. Hay que estar agradecido de poder estar dentro de la cancha. Trabajaré para estar a la altura. Para muchos seré viejo, pero con más experiencia es lo que trataremos de impregnar en el grupo”.

El símbolo de Universidad de Chile indicó que tomó el desafío de defender al elenco de la quinta región por el interesante proyecto que encabeza, con la seriedad en el trabajo del entrenador Miguel Ramírez y con el objetivo de llegar a un torneo internacional.

“Estoy agradecido porque desde el principio sentí el cariño que me ha brindado la gente desde que entré a esta ciudad. Uno como persona lo agradece. Nos hemos planteado todos posicionar a San Luis en un campeonato internacional. Agradecer al cuerpo técnico, que se comunicó conmigo y mostró el interés. Hoy al tomar una decisión, eso pesa”, señaló.

“Siempre como jugador uno busca objetivos y metas, gracias a Dios donde me ha tocado estar he podido construir algo y he dejado huella. Acá no será la excepción. Cuando hay trabajo tarde o temprano se logran los objetivos. Nos vamos a preparar para eso, recién estoy conociendo a los compañeros, se nota un gran ambiente y eso a la larga te lleva al éxito”, complementó.

Consultado por si el fútbol chileno ganará en calidad con el regreso de jugadores experimentados y que han dejado su huella en la ‘Roja’, como Jorge Valdivia, Mauricio Pinilla y el mismo Rojas. El zaguero indicó con algo de humor que “volvimos todos los cracks. Ojalá Dios quiera tenga un bonito ambiente, por todos los compañeros que han vuelto y han estado mucho tiempo afuera. Pero ahora estoy comprometido con San Luis, más allá de hablar de los demás”.

