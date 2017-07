¿encontraste un error? avísanos

El "te paseo" de Francisco Prieto: uno de los gestos más polémicos de un Superclásico



Publicado por Jeser Lara

El reciente portero de Cobresal, Francisco Prieto, protagonizó una de las situaciones más bochornosas que se ha visto en un Superclásico. Ocurrió el 21 de octubre de 2012, cuando el meta defendía los colores de Colo Colo. El duelo acabó con victoria 1-0 sobre Universidad de Chile, pero la polémica duró prácticamente toda la semana.

El cotejo se disputó en el Estadio Monumental, y Prieto debió soportar durante todo el segundo tiempo los insultos de la barra visitante, la cual se encontraba detrás de su arco.

Las cosas estaban parejas, pero un golazo de Carlos Muñoz sentenció el encuentro. Tras el partido, Prieto no aguantó y se desquitó contra la hinchada de la ‘U’, haciéndole un ofensivo gesto llamado ‘te paseo’, lo que provocó la ira del capitán del ‘romántico viajero’ Johnny Herrera.

El portero azul corrió de arco a arco para encarar a Prieto, que lo estaba esperando listo para iniciar la pelea. Ahí se formó la grande. Ambos arqueros se trenzaron a empujones y debieron acudir jugadores de ambos equipos.

Quien lo diría, Charles Aránguiz, Paulo Garcés, Luis Mena, José Rojas, Enzo Gutiérrez, Rafael Caroca, y otros, tratando de calmar los ánimos. Fuera del campo de juego, los ánimos igual se calentaban y los jugadores lo sabían, por eso debían darle punto final al altercado.

Finalizado el cotejo, Herrera lanzó duros dardos en contra de su compañero de profesión, catalogándolo como ‘payaso’.

“Francisco Prieto es un payaso, un pésimo arquero que se agrandó al final del partido”, lanzó.

Pero no solo eso, pues se atrevió a decir que “Prieto es un ridículo y es el peor arquero del fútbol chileno, que por lo general siempre pierde los partidos. Ahora que gana uno se atreve a burlarse de toda nuestra gente, dándose vueltas haciendo gestos obscenos”.

Cuando las cosas se enfriaron Prieto se dio cuenta de lo que había hecho y decidió pedir disculpas públicas para enmendar el grosero gesto que le había dedicado a la hinchada de Universidad de Chile.

“Quiero pedirle disculpas a toda la gente que se sintió afectada por lo que hice. A toda la gente de la ‘U’ y a los hinchas de Colo Colo, también por las sanciones que tendré”, dijo.

“Estoy dispuesto a aceptar las sanciones que puedan caer sobre mí, esperar que sea con el mismo criterio con el que se sancionó a otros jugadores anteriormente”, agregó.

Y existió un castigo. El tribunal de penalidades de la ANFP decidió sancionar al portero con tres partidos de suspensión. Además, la fiscalía Regional Oriente de Santiago decidió abrir de oficio una investigación en contra del arquero.

Tiempo después

El 2016, en una entrevista con As, el exmeta de Colo Colo recordó aquel bochornoso gesto en contra de Universidad de Chile, y dio detalles que lo que sucedió dentro del campo de juego aquel 21 de octubre de 2012.

“Los Superclásicos son así, a veces uno comete errores y yo asumo que me equivoqué. Uno debe ser ejemplo, independiente de lo que me haya gritado la hinchada de la Universidad de Chile. Hay que mantener la mesura. Después me agarré con el otro arquero, pero son cosas que quedan ahí. Ojalá no se repita”, dijo.

Consultado por si su gesto quedó instaurado como una especie de ‘Pato Yañez’, el hoy arquero de Cobresal comentó que eso es algo para los hinchas, lo único que hacen es perjudicar el espectáculo.

“Sí, pero eso queda para los hinchas. Esas cosas lo único que hacen es perjudicar el espectáculo. Ahora, después de tanto tiempo, ya me lo tomo con humor”, cerró.

A continuación el polémico momento:

