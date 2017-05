¿encontraste un error? avísanos

Lejos de retirarse: Arturo Sanhueza renovó hasta diciembre de 2019 con Cobreloa



Publicado por Nicolás Maureira

El experimentado mediocampista nacional Arturo Sanhueza llegó a un acuerdo con la dirigencia de Cobreloa para prolongar su vínculo con los naranjas hasta diciembre de 2019.

El jugador de 38 años espera convertirse en el líder de la escuadra que dirige José Sulantay para alcanzar en el próximo torneo de la Primera B el ansiado retorno a la serie de honor del balompié nacional.

Tras firmar su extensión de contrato, el ex-Colo Colo y Deportes Temuco declaró a El Mercurio de Calama que: “Es una muestra de confianza que agradezco. Que se hayan acercado a convencerme de seguir, porque sabían que había otros clubes interesados en llevarme (…) Tanto yo como mi familia estamos súper comprometidos con el proyecto que nos ofrecen en Calama, con la idea de pelear por el ascenso. Estamos cómodos acá”, señaló.

Consignar que Sanhueza contaba con ofertas de Santiago Wanderers, Ñublense y Rangers para continuar su carrera, donde registra ocho títulos: uno con los ‘caturros’, seis con los albos y uno con el ‘Pije’ en Primera B.

“Me llamó gente, sabía que en Wanderers les interesaba tenerme, porque de ese equipo que salió campeón en el 2001 soy el único que sigue jugando y están buscando referentes por el momento que pasa el club. Los otros equipos de la B estaban interesados, pero sé muy bien que si hay un club donde tengo posibilidades de volver a jugar en Primera es acá en Cobreloa. Es donde están dadas todas las condiciones para ello”, apuntó.

Por último, el oriundo de Penco reveló los motivos principales para continuar en los ‘Zorros del Desierto’. “Me siento importante con el grupo y mis compañeros, el técnico me pidió que me quedara, los dirigentes, la prensa y los hinchas me lo hacen sentir. La verdad es que en Cobreloa volví a sentir lo que era jugar por un equipo grande”, sentenció.

