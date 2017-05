¿encontraste un error? avísanos

Suazo: "Siempre molesto a Alexis y a Arturo, les digo que los hice famosos con mis goles"



Publicado por Jeser Lara

Humberto Suazo está feliz. El mítico delantero de La Roja goza hoy de su retiro del profesionalismo en el fútbol amateur. Actualmente milita en el Deportivo Lo Gallardo de la liga del Puerto del Pacífico en la Provincia de San Antonio.

“Es emocionante jugar en el barrio después de tanto tiempo que no lo hacía. Algunos no lo entienden: yo vengo a divertirme y a que mis hijos, mi familia y amigos cercanos me vean jugar. En el fútbol profesional ya lo demostré todo. Hoy quiero relajarme”, dijo el ‘chupete’.

Humberto aclaró que no extraña el fútbol profesional, ya que gracias a su retiro ahora goza de un estilo de vida totalmente diferente, y que lo hace feliz.

“No lo extraño en absoluto. Quizás fue mejor lo que me pasó en Colo Colo, ya que ahora tengo un estilo de vida distinto que me encanta. Tengo la libertad de ir a la parque que quiera con mi familia, programar vacaciones y hacer panoramas que antes no podía realizar cuando jugaba en la alta competencia, agregó”, lanzó.

En conversación con La Tercera, el exgoleador de La Roja comentó que no le molesta que en Chile no le hayan hecho una despedida, ya que la mejor ceremonia que le dedicaron fue en México.

“La mejor despedida que me podrían haber dado, fue en Monterrey. Esa manifestación de agradecimiento no se va a igualar con nada del mundo. Yo sabía que los mexicanos me querían un montón, pero lo que vi ese día me impresionó. Desde que llegué al aeropuerto, hasta el partido en el estadio Tecnológico. Fue algo que jamás en mi vida pensé vivir, y lo viví en otro país. La asistencia fue multitudinaria, mis compañeros me celebraron y di la vuelta olímpica. Se dio todo perfecto. Ahora soy un hincha más de Monterrey”, agregó.

Consultado si tiene contacto con algunos de sus excompañeros en la selección, ‘chupete’ señala que sí.

Tengo contacto “con algunos, sobre todo con Arturo, con quien organizamos un partido en esta misma cancha hace unas semanas. Lo llamé y le propuse que el Rodelindo Román [club que vio nacer futbolísticamente a Vidal en San Joaquín] nos visitara. El partido resultó un éxito, ellos vinieron en varios buses y se llenó de gente. Fue un hito histórico para nosotros. Arturo estuvo presente a través de una videollamada desde Alemania”

Además, añadió que “siempre molesto a Alexis, y a Arturo, les digo que los hice famosos y que los llevé a su primer mundial con mis goles, jajaja”, cerró.

