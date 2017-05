¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Gonzalo Fierro y el ’perdonazo’ a Messi: ¿Si me hubiera pasado a mi? 10 fechas me tiran



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Las reacciones tras la decisión de la FIFA de aceptar la apelación y levantar el castigo al astro del Barcelona, Lionel Messi, se han hecho sentir a lo largo de todo el mundo.

Lee también | Evo Morales: “La FIFA hizo justicia con Argentina, especialmente con Messi”

Y es que frente a este panorama, es difícil no acordarse de casos como los del Gary Medel o Jorge Valdivia, quienes fueron, al igual que el atacante trasandino, sancionados por insultos a los jueces encargados de impartir justicia.

Respecto a esto último, que el volante-lateral del elenco ‘Albo’, Gonzalo Fierro, aprovechó la conferencia de prensa previo a lo que será el encuentro ante Everton para dar a conocer su opinión.

Lee también | Gonzalo Fierro y la carrera por el título del Clausura: “Dependemos de nosotros”

“A mi me parece bien. Si no hay pruebas creo que no tendría porqué tener una sanción en este caso. Ojalá sea igual para todos”, puntualizó.

No obstante, al ser consultado por la decisión que el ente regulador hubiese tomado si él fuese el involucrado, Fierro respondió, entre risas,”10 fechas me tiran. Se juntan todos los árbitros y 10 fechas me tiran porque no me tienen mucha buena”.

Por último, cabe recordar que tras la eliminación del castigo, el delantero de la Selección Argentina podrá disputar la próxima fecha de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

Tendencias Ahora