Gutiérrez se ilusiona con el ’tri’: "Las matemáticas dicen que todavía podemos luchar"



Publicado por Juan Carlos Pérez

La figura y goleador del clásico universitario, Roberto Gutiérrez, se refirió a su desempeño y al importante triunfo que logró la escuadra ‘cruzada’ ante la ‘U’ (3-1), el cual les permite ilusionarse con el tricampeonato del fútbol nacional.

“Contento por lo personal, lo grupal. Era un partido muy complicado con Universidad de Chile peleando en las posiciones de arriba y nosotros todavía con las chances y con la matemática intacta, entonces había que seguir luchando”, señaló el ‘Pájaro’ tras el duelo en la transmisión oficial.

Sobre la posibilidad que Mario Salas le dio de asumir la titularidad, el delantero explicó que intentó responder de la mejor forma a la confianza entregada.

“No me ha tocado jugar mucho, pero cuando me han dado la posibilidad creo que he estado a la altura de las circunstancias“, expuso el atacante, quien reconoce que le pone difícil la tarea al estratega para armar el once titular de la ‘UC’.

“Se puede decir así, uno quiere demostrar cuando le toca jugar para que el técnico decida”, explicó.

Sobre los siguiente desafíos deportivos, tomando en cuenta la Copa Libertadores, Gutiérrez explicó que “se viene una semana bastante difícil, ya van dos (semanas) así, que hemos estado jugando“.

“Nos tocó un grupo bien reñido, complicado, bien difícil, pero tenemos las chances intactas y sabemos que tenemos que ir a hacer un gran partido a Brasil. Este equipo ya lo ha hecho y esta vez ojalá que no sea la excepción. Después ya mentalizarnos de nuevo en el torneo nacional donde las matemáticas todavía nos dicen que podemos luchar“, cerró.

