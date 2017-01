¿encontraste un error? avísanos

Ponce reconoce que no considera a Sagal para plantel de Huachipato ante interés de la ’U’



Publicado por José Luis Rivera

El nombre de Ángelo Sagal ha sido uno de los más mencionados dentro del mercado de pases veraniego del fútbol chileno. Su buen rendimiento en el torneo de Apertura y la participación en la reciente China Cup con la selección nacional lo instaló como uno de los objetivos de clubes como Colo Colo y, principalmente, Universidad de Chile.

El cuadro azul ha intentando alcanzar un acuerdo para sumar al delantero de Huachipato, club que rechazó una primera oferta de 600 mil dólares por el 50 por ciento del pase, tasando la totalidad de la carta inicialmente en 1,5 millones de la moneda estadounidense.

De todas maneras, las negociaciones continúan y apuntan a que se puedan concretar. Una sensación que también tiene el entrenador de Huachipato, Miguel Ponce, quien reconoció que no considera al atacante para el plantel de este semestre.

“La verdad es que no lo he contado” en el plantel, expresó Ponce, quien sostuvo que el interés por el jugador se explica en “lo que mostró en las últimas fechas (fue) de muy buen nivel. Lo que jugó, el semestre de Sagal y el avance que tuvo en seis meses… piensa que el primer semestre no fue titular, se lesionó pero el segundo lo jugó casi completo, tuvo una pequeña molestia que lo tuvo ahí, pero jugó y terminó en gran nivel“.

El DT agregó que “era muy difícil que llegara con nosotros a jugar y lo veo todavía así. Ahora, si llega, soy el más feliz”.

Ponce enfrentó las complicaciones que significaría que parta un futbolista importante dentro del plantel acerero. “Por supuesto que es difícil enfrentar de un día para otro grandes cambios, porque se van buenos jugadores que son parte importante del juego y de lo que nosotros hacemos. No es fácil reemplazarlos, eso es lo complejo de la situación” cerró.

