Fernando Meneses destacó llamado de Martín Palermo para fichar por Unión Española



Publicado por Nicolás Maureira

El volante ofensivo Fernando Meneses dio a conocer sus primeras impresiones como refuerzo de Unión Española, destacando el interes mostrado por el entrenador Martín Palermo en sus servicios.

El ex-Universidad Católica y los Tiburones Rojos de Veracruz firmó por un año con el conjunto de colonia, en calidad de préstamo, y ahora sólo espera ser un aporte tanto en la Copa Libertadores como en el Torneo de Clausura 2017.

Consultado por su arribo a la tienda roja, Meneses declaró que “tuvimos contacto con Martín Palermo y eso me ayudó mucho. Me gustó. Me dijo que me quería acá (en Unión) y no dudé. Se extraña estar en tu tierra e independiente de eso vengo a hacer mi trabajo y espero ser aporte”, señaló.

En cuanto a los objetivos en su nueva institución, el jugador de 31 años señaló que “tenemos que tratar de meternos en el grupo de la Copa Libertadores y pelear el título, como siempre. No me costará adaptarme, porque vengo con entrenamientos y sé que acá puedo mejorar”, indicó.

El nacido en Lontué tendrá en Unión Española su sexto paradero en el fútbol chileno. Previamente militó en Colo Colo, O’Higgins, Cobreloa, Universidad de Concepción y la UC. En el exterior ha defendido a Alianza de Lima y Veracruz.

