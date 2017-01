Se conoce el fixture del torneo de Clausura 2016-17

¿encontraste un error? avísanos

La ANFP definió el fixture del torneo de Clausura 2016-17. El campeonato empezará el primer fin de semana de febrero y culminará el 21 de mayo.

Universidad Católica, último campeón del fútbol chileno, iniciará su camino al tricampeonato contra San Luis, mientras que Universidad de Chile visitará Iquique y Colo Colo a Unión Española.

El superclásico se disputará en la novena fecha (fin de semana del 8 y 9 de abril), donde la ‘U’ oficiará de local.

A continuación revisa la programación del Clausura

FECHA 1: 5 de febrero

D. Iquique vs. Universidad de Chile

Unión Española vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. Cobresal

Universidad Católica vs. San Luis

Antofagasta vs. Everton

S. Wanderers vs. O’Higgins

Temuco vs. Huachipato

Palestino vs. Universidad de Concepción

FECHA 2: 12 de febrero

Everton vs. Universidad Católica

San Luis vs. D. Iquique

Cobresal vs. Antofagasta

Universidad de Concepción vs. S. Wanderers

Colo Colo vs. Audax Italiano

O’Higgins vs. Unión Española

Huachipato vs. Palestino

Universidad de Chile vs. Temuco

FECHA 3: 19 de febrero

Huachipato vs. Universidad de Chile

S. Wanderers vs. Universidad Católica

D. Iquique vs. Cobresal

San Luis vs. Everton

Palestino vs. Audax Italiano

Colo Colo vs. O’Higgins

Antofagasta vs. Universidad de Concepción

Unión Española vs. Temuco

FECHA 4: 26 de febrero

Temuco vs. Colo Colo

Universidad de Concepción vs. D. Iquique

O’Higgins vs. Cobresal

S. Wanderers vs. San Luis

Universidad de Chile vs. Everton

Universidad Católica vs. Unión Española

Antofagasta vs. Palestino

Audax Italiano vs. Huachipato

FECHA 5: 5 de marzo

Palestino vs. Universidad de Chile

Colo Colo vs. Universidad Católica

San Luis vs. Antofagasta

Everton vs. S. Wanderers

D. Iquique vs. Audax Italiano

Unión Española vs. Huachipato

O’Higgins vs. Universidad de Concepción

Cobresal vs. Temuco

FECHA 6: 12 de marzo

Audax Italiano vs. Universidad de Chile

S. Wanderers vs. Colo Colo

Palestino vs. D. Iquique

Universidad Católica vs. Antofagasta

Unión Española vs. Cobresal

Universidad de Concepción vs. San Luis

Temuco vs. Everton

Huachipato vs. O’Higgins

FECHA 7: 19 de marzo

Cobresal vs. Universidad Católica

O’Higgins vs. D. Iquique

Antofagasta vs. S. Wanderers

Temuco vs. Audax Italiano

Universidad de Chile vs. Unión Española

San Luis vs. Palestino

Colo Colo vs. Huachipato

Everton vs. Universidad de Concepción

FECHA 8: 2 de abril

Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile

D. Iquique vs. Colo Colo

Huachipato vs. San Luis

Cobresal vs. Everton

Antofagasta vs. Unión Española

S. Wanderers vs. Palestino

Audax Italiano vs. O’Higgins

Universidad Católica vs. Temuco

FECHA 9: 9 de abril

Universidad de Chile vs. Colo Colo

Palestino vs. Universidad Católica

Everton vs. D. Iquique

Huachipato vs. Antofagasta

Universidad de Concepción vs. Cobresal

Unión Española vs. S. Wanderers

San Luis vs. Audax Italiano

Temuco vs. O’Higgins

FECHA 10: 16 de abril

Antofagasta vs. Universidad de Chile

Audax Italiano vs. Universidad Católica

Cobresal vs. San Luis

O’Higgins vs. Everton

Unión Española vs. Palestino

D. Iquique vs. Huachipato

Colo Colo vs. Universidad de Concepción

S. Wanderers vs. Temuco

FECHA 11: 23 de abril

San Luis vs. Colo Colo

Temuco vs. Antofagasta

Palestino vs. Cobresal

Universidad de Chile vs. S. Wanderers

Everton vs. Audax Italiano

D. Iquique vs. Unión Española

Universidad Católica vs. O’Higgins

Huachipato vs. Universidad de Concepción

FECHA 12: 30 de abril

Universidad Católica vs. Universidad de Chile

S. Wanderers vs. D. Iquique

O’Higgins vs. San Luis

Unión Española vs. Everton

Antofagasta vs. Audax Italiano

Colo Colo vs. Palestino

Cobresal vs. Huachipato

Universidad de Concepción vs. Temuco

FECHA 13: 7 de mayo

Everton vs. Colo Colo

Huachipato vs. Universidad Católica

D. Iquique vs. Antofagasta

Universidad de Chile vs. Cobresal

Audax Italiano vs. S. Wanderers

Universidad de Concepción vs. Unión Española

Palestino vs. O’Higgins

San Luis vs. Temuco

FECHA 14: 14 de mayo

O’Higgins vs. Universidad de Chile

Universidad Católica vs. D. Iquique

Colo Colo vs. Antofagasta

S. Wanderers vs. Cobresal

San Luis vs. Unión Española

Temuco vs. Palestino

Everton vs. Huachipato

Audax Italiano vs. Universidad de Concepción

FECHA 15: 21 de mayo

Cobresal vs. Colo Colo

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica

Universidad de Chile vs. San Luis

Palestino vs. Everton

Huachipato vs. S. Wanderers

Unión Española vs. Audax Italiano

Antofagasta vs. O’Higgins

D. Iquique vs. Temuco