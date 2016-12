Equipos chilenos ya conocen el calendario para la Copa Libertadores 2017

¿encontraste un error? avísanos

Fecha y hora definida. Los equipos nacionales que disputarán la Copa Libertadores de América 2017 ya conocen cuándo deberán asumir los cruces de las primeras rondas de la competencia, además de la fase de grupos.

Fue la Dirección de Competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol quien comunicó a las Asociaciones Nacionales dicha información respecto a la 58° edición de la competencia mediante su sitio oficial.

De esta forma los primeros cuadros nacionales en enfrentar el desafío serán Unión Española y Colo Colo, quienes se miden por la Fase 2 ante Atlético Cerro de Uruguay y Botafogo de Brasil, respectivamente.

Los Hispanos visitarán a los uruguayos el día martes 31 de enero y los recibirán en la vuelta el martes 07 de febrero.

Colo Colo en tanto se enfrentará al equipo brasileño el miércoles 01 de febrero y recibirá a Botafogo en el Monumental siete días después (8 de febrero).

Universidad Católica y Deportes Iquique, que están en la fase de grupos de la competencia, tendrán debut internacional un mes después de los compromisos antes mencionados.

El bicampeón del fútbol nacional -grupo D- tendrá estreno el martes 7 de marzo, día en que irán de visita frente al ganador del G1 (Paranaense-Millonarios vs Capiatá-Tachira/Universitario de Perú). Terminarán la primera ronda frente a ese mismo rival el 17 de mayo.

Los ‘Dragones celestes’ -grupo H- buscarán sus primeros puntos de local ante Guaraní en la misma fecha que los ‘Cruzados’ (7 de marzo), pero finalizarán la fase de grupos el jueves 25 de mayo como forastero.

Grupo D Católica

7 de marzo, G1 vs Universidad Católica

15 de marzo, Universidad Católica vs Flamengo (BRA)

12 de abril, Universidad Católica vs San Lorenzo (ARG)

25 de abril, San Lorenzo (ARG) vs Universidad Católica

3 de mayo, Flamengo (BRA) vs Universidad Católica

17 de mayo, Universidad Católica vs G1