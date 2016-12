¿encontraste un error? avísanos

Juan Cornejo dejó Audax y fue confirmado como incorporación del León de México



Publicado por Pablo Velozo

Un chileno más a México. El lateral Juan Cornejo expandirá la ‘armada nacional’ que lucha cada fin de semana en el balompié azteca.

Y es que el Club León presentó al chileno, ex Audax Italiano, como una de sus flamantes incorporaciones para sus próximos desafíos.

Sin ir más lejos, el elenco ‘felino’ informó que Cornejo ya se sumó a los trabajos de pretemporada.

“Creo que en mi carrera esto es un paso adelante. Hace mucho tiempo me estaban buscando de otros equipos y no podía salir del Audax… Cuando se dio esta oportunidad no la quise dejar pasar nuevamente. Y decídi tomarla”, explicó el chileno sobre su fichaje en entrevista con el club.

Además, Cornejo valoró que su nuevo entrenador Javier Torrente -que estuvo en Cobreloa- haya trabajdo con Marcelo Bielsa en su momento: “Se genera una expectativa de como él trabaja”, afirmó.

Finalmente, Juan Cornejo tuvo un mensaje para la hinchada ‘felina’: “Mucha gente me ha hablado de cómo son. Que nunca dejan de alentar. Que siempre llenan el estadio. Será bonito. Así que trataré de dar todo por la camiseta de León”, concluyó.

