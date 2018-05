Hincha del City destacó ejemplificador gesto de humildad de Claudio Bravo en el Etihad

¿encontraste un error? avísanos

El Manchester City de Claudio Bravo se coronó campeón de la Premier League 2017-18 tras igualar sin goles ante el Huddersfield en el Etihad Stadium.

Terminado el partido, los jugadores comenzaron el festejo junto a su gente y posteriormente levantaron la copa.

En ese contexto, un hincha de los ‘ciudadanos’ captó al capitán de La Roja realizando un simple acto que decidió destacar a través de las redes sociales.

En la imagen se veía al chileno ayudando a limpiar al personal de aseo del estadio.

“¿Cuántas otras estrellas deportivas altamente pagadas ayudarían a los limpiadores?¡No importa celebrar un momento tan importante como levantar el trofeo de la Premier League! ¡Respeto! Claudio Bravo”, publicó.

How many other highly paid sports stars would help the cleaners at all? Never mind when celebrating such a big moment as lifting the premiership trophy! Respect ! @C1audioBravo pic.twitter.com/BgEo3xPkxH

— Lee Addison (@coachleeaddison) May 8, 2018