El hombre sabe: las curiosas preguntas que hizo Alex Ferguson tras despertar del coma

En Inglaterra revelaron que fue lo primero que dijo Sir Alex Ferguson tras salir del estado de coma en el que había sido inducido, luego de la operación urgente a la que se sometió tras sufrir una hemorragia cerebral.

Según pudo averiguar el medio inglés The Sun, el exentrenador del Manchester United no se molestó en preguntar sobre fútbol tras mostrar sus primeros síntomas de recuperación.

“¿Cómo le fue al Doncaster?”, consultó Ferguson. Esto se debe a que el Doncaster Rovers es un equipo de tercera división que es dirigido actualmente por su hijo Darren Ferguson.

Antes de ser enviado al hospital, el Doncaster se iba a enfrentar ante el Wigan, duelo que terminó perdiendo por 1-0.

El conjunto inglés se enteró de la pregunta del DT de 76 años, y a través de su cuenta de Twitter le envió un sentido mensaje.

“Las primeras palabras de Sir Alex después de su cirugía fue preguntar por el resultado del Doncaster. Las primeras palabras de nuestro cuerpo técnico y nuestros hinchas después del partido fue preguntar cómo había salido la cirugía”, escribieron.

