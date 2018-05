¿encontraste un error? avísanos

Respiran tranquilos en Madrid: Cristiano Ronaldo llegará a la final de la Champions League



Publicado por Raúl Galdames

El Real Madrid empató con el Barcelona en El Clásico. Cristiano Ronaldo fue el encargado de anotar el 1-1 parcial en el Camp Nou pero el gol le costó caro. Un lesión en el tobillo luego de chocar con Piqué lo terminó dejando en el banquillo en el entretiempo.

La preocupación se respiraba en el cuadro ‘Merengue’ para saber con claridad cuál sería la gravedad de la lesión, pero hoy Zinedine Zidane, confirmó que el portugués sufrió un esguince en su tobillo, pero que “está estable”.

El campeón del mundo con Francia en 1998 comentó que el astro “se acaba de lesionar pero va bien porque camina con normalidad. Es increíble que ya camine bien y eso demuestra muy bien sus ganas y ambición de querer jugar siempre. Sería perfecto que ya estuviese para el Villarreal. Es un esguince, pero no hay daño en el peroné. El tobillo está estable”.

Eso sí, CR7 será baja por los tres próximos partidos de cara a la final de la Champions League donde enfrentarán al Liverpool (26 de mayo), donde si podrá jugar. El Real Madrid jugará contra el Sevilla (mañana), Celta de Vigo (sábado 12) y el Villareal (sábado 19).

Ante eso, Zidane no tiene dudas y no tomará riesgos de cara al partido más importante de la temporada. “No pienso en las lesiones o en lo que le puede pasar a un jugador antes de la final de la Champions. Alguno tiene que descansar de vez en cuando, pero no pensando en que se vaya a lesionar”, dijo.

Acto seguido el entrenador añadió que “no es bueno jugar pensando que te puedes lesionar. Hay que ser positivo. Cuando pasa lo de Cristiano Ronaldo, que es poca cosa, lo mejor es recuperarse lo antes posible y ya está. Es fútbol y no se puede controlar. Mañana jugarán los futbolistas que crea convenientes”.

