"¡Sé fuerte, jefe!" El emotivo mensaje que Cristiano Ronaldo le dedicó a Sir Alex Ferguson

¿encontraste un error? avísanos

Ayer, el mítico exentrenador escocés del Manchester United Alex Ferguson fue operado de urgencia de una hemorragia cerebral.

“Sir Alex Ferguson ha sido sometido a una cirugía de emergencia hoy por una hemorragia cerebral. El procedimiento ha ido muy bien, pero necesita un período de cuidados intensivos para optimizar su recuperación”, escribieron los ‘Diablos Rojos’ en su Twitter oficial

Muchos han sido los afectados por la noticias y al mismo tiempo también los que le han dedicado una palabra de aliento a su exentrenador, amigo o, en algunos casos, maestro.

Es el caso particular de Cristiano Ronaldo, el portugués estuvo bajo las órdenes del histórico entrenador durante seis años desde que llegó al Manchester United en la temporada 2003/2004 hasta que partió de Old Trafford en 2009.

El astro del Real Madrid, que tuvo a Ferguson como su gran maestro, publicó una foto suya de joven con el escocés con un mensaje que decía “mis pensamientos y oraciones están contigo, querido amigo. ¡Sé fuerte, jefe!”.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 5, 2018