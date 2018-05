Claudio Bravo y el City celebraron el título de Premier tras empate ente Huddersfield

¿encontraste un error? avísanos

Manchester City, con el arquero chileno Claudio Bravo en la suplencia, igualó este domingo sin goles en su reducto ante el Huddersfield, en compromiso válido por la trigésimo séptima fecha de la Premier League 2017-2018.

El flamante campeón del torneo inglés de Primera División fue el claro dominador de las acciones en el Etihad Stadium, pero se encontró con una sólida faena defensiva del visitante. Los ‘Terriers’ terminaron rescatando un valioso punto en el objetivo de mantener la categoría.

Con este resultado, los ‘Citizens’ llegaron a 94 puntos con dos partidos más por jugar, por lo que aún puede alcanzar las 100 unidades. En tanto, el equipo visitante acumuló 36 puntos, y quedó tres por sobre la zona de descenso.

Consignar que hoy la escuadra de Josep Guardiola celebró ante su gente el título de campeones de la Premier League. En un repleto estadio, el plantel fue recibido por un mosaico y se realizó un pasillo al equipo por parte de los campeones de liga con el City de hace 50 años.

Con dos partidos por disputar, el City aún tiene margen para convertirse en el equipo más goleador, con más puntos y más victorias de la historia de la competición.

Tras terminada las celebraciones, Bravo envió un mensaje en sus redes sociales para destacar el logro. “Siempre juntos por el objetivo”, indicó.

WE ARE THE CHAMPIONS! 🏆#PremierLeague 💙

Siempre juntos por el objetivo 🏆🥇#DisfrutaAlMaximoLaVida 👌🏻🍾🎉🎊 pic.twitter.com/fJ7OX5rO3T

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 6, 2018