Preocupación en Francia: Koscielny abandona la cancha en camilla y entre lágrimas

El central internacional francés del Arsenal Laurent Koscielny tuvo que retirarse en camilla a los 10 minutos de partido contra el Atlético de Madrid, en la vuelta de las semifinales de la Europa League.

Koscielny se lesionó a los ocho minutos de partido cuando tras un mal movimiento se echó al suelo doliéndose del tobillo derecho y haciendo ostensibles gestos de dolor.

El técnico del Arsenal, Arsène Wenger, lo vio claro desde el principio y dio entrada en el campo a Calum Chambers por el central francés, capitán del Arsenal.

Si la gravedad de la lesión en el tobillo se confirmase e impidiera a Koscielny acudir al Mundial de Rusia 2018, supondría un duro golpe para la selección francesa, de la que es un pilar principal de la defensa.

Revisa acá las imágenes:

Koscielny goes down with an apparent ankle injury, Arsenal forced to use sub early #ATLvAFC #AtletiArsenal #UEL #AFC pic.twitter.com/F9lKdpsIyp

— Jonah Takalua (@Destaquito2) May 3, 2018