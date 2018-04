Volante turco Nuri Sahin fue aceptado para estudiar en la Universidad de Harvard

¿encontraste un error? avísanos

El volante turco del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, emprenderá un nuevo desafío en su vida que no será dentro de una cancha de fútbol.

El exjugador del Real Madrid fue aceptado para entrar a la Escuela de Economía de la Universidad de Harvard. Así lo anunció hace unos días en sus redes sociales.

“¡Me complace informar que me han admitido en Harvard! Estoy muy entusiasmado con el programa y encantado de poder conocer a la legendaria Anita Elberse (profesora de económicas en la prestigiosa universidad estadounidense)”, escribió.

Sahin, de 29 años, combinará su carrera como futbolista para estudiar el curso de gestión deportiva, consignó The Sun. El mediocampista tendrá más tiempo disponible luego de su retiro de la selección de Turquía tras la eliminación del Mundial.

El exvolante del Liverpool lleva 24 partidos disputados esta temporada con el Borussia Dortmund, donde ha convertido dos goles.

I'm pleased to inform you that I've been admitted to @HarvardHBS! Super excited about the programme and delighted to meet legendary @anitaelberse #LifeAtHBS 📚⚽ pic.twitter.com/fCmZTN7hO7

— Nuri Şahin (@nurisahin) April 26, 2018