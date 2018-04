¿encontraste un error? avísanos

Universidad de Chile visita a Cruzeiro con la obligación de ganar en Copa Libertadores



Publicado por Jeser Lara

Ambos contra las cuerdas y con sus técnicos a examen, Cruzeiro y Universidad de Chile volverán a enfrentarse el jueves, desde las 19:15 horas, en la Copa Libertadores, pero ya sin margen de error para los brasileños: o vencen en casa o su ansiado regreso continental puede terminar antes de mayo.

Sin todavía una victoria en tres fechas, los de Belo Horizonte son terceros del complicado Grupo 5 con dos puntos, a tres de los chilenos y a cinco del líder Racing. Por detrás solo queda el Vasco, con uno.

Del cielo al infierno

Comenzó el año como el gran resucitado del fútbol brasileño. Tras dos temporadas para el olvido, el histórico Cruzeiro estaba de vuelta con su título de la Copa nacional abriéndole el camino de regreso a la Libertadores.

Hasta que se le atragantó el mes de abril. Ya son tres partidos sin ganar los que acumula el equipo de Mano Menezes, sumido en una crisis de confianza que solo le dio un respiro durante su emocionante remontada en la final regional, cuando acabó levantando el trofeo frente a sus archirrivales del Atlético Mineiro, hace casi tres semanas.

Con apenas dos empates y una derrota en la Libertadores, el inicio del Brasileirao aún ha sido peor para el Cruzeiro, penúltimo en la tabla tras haber perdido sus dos partidos.

Pero la caída del domingo ante el Fluminense (1-0) parece haber despertado a los jugadores.

“El jueves, la historia cambia. Todo el mundo va a entregarse, va a dar el máximo. Tiene que ser nuestra actitud con el balón”, aseguró el atacante Thiago Neves.

Todo o nada

La reacción ya no puede esperar. El envenenado Grupo 5 no le ha dejado margen al las grandes ambiciones continentales con las que el Cruzeiro diseñó la temporada. Si no quiere que el sueño del tricampeonato acabe antes que la propia fase de grupos, debe vencer a los chilenos, mejorando la imagen que dejó hace una semana en Santiago (0-0).

Para superar a la la ‘U’ en la tabla, los brasileños deben ganarles por al menos dos goles de diferencia, una misión que parece titánica para un equipo que no ha marcado un solo tanto desde la final del 8 de abril.

Consciente de las dudas que rodean a su plantel, Menezes pidió a la hinchada que no deje solo al equipo el jueves frente a uno de los partidos más importantes de los últimos meses.

“El hincha puede ir al Mineirao con la seguridad de que vamos a devolverle el orgullo de ver al equipo jugando allí”, prometió el técnico.

En el punto de mira

Tampoco es más cómoda la situación de la ‘U’, que llegó a Belo Horizonte en plena crisis. A su derrota en el clásico contra el Colo Colo la semana pasada, se sumó la humillación del domingo, cuando fue goleado 6-1 por Unión La Calera con un equipo plagado de suplentes.

Muy cuestionado, Guillermo Hoyos trataba de priorizar así el reencuentro del jueves con el Cruzeiro, tras el empate de la ida. Ahora, su cargo podría pender de un hilo, según reporta la prensa chilena.

Pese a que la ‘U’ sí que sabe lo que es vencer en esta Libertadores (se impuso de visita al Vasco en la primera fecha), una derrota en Belo Horizonte complicaría mucho su clasificación, con el temible Racing esperándole la semana próxima en Buenos Aires.

Un drama que podrían evitar si rescatan el guión de su victoria el mes pasado en Rio.

“Debemos jugar de forma muy similar a lo que hicimos contra el Vasco. Con intensidad, siempre hacia delante. Tenemos equipo para jugar así”, afirmó el veterano arquero Johnny Herrera.

La buena noticia para la ‘U’, que no podrá contar con su técnico sancionado en el banco, es la recuperación del zaguero Jara y del centrocampista Beausejour, que se perdieron la ida por lesión.

El partido se disputará a partir de las 19H15 locales (22H15 GMT) en el Mineirao de Belo Horizonte y estará dirigido por el juez ecuatoriano Roddy Zambrano, asistido por Christian Lescano y Luis Vera.

Alineaciones probables:

Cruzeiro: Fábio – Edílson, Dedé, Léo, Egídio – Henrique, Lucas Silva, Mancuello – Rafinha, De Arrascaeta, Thiago Neves. DT: Mano Menezes. Universidad de Chile: Johnny Herrera – Vilches, Echeverría, Jara – Rodríguez, Reyes, Pizarro, Beausejour – Araos, Soteldo y Pinilla. DT: Gustavo Flores.

