Víctor Dávila apunta en alto: "La Liga MX puede ser el paso que me lleve a Europa"



Publicado por Nicolás Maureira

Víctor Dávila ha tenido un explosivo semestre en México. Después de estar fuera del equipo en sus primeros meses, el mediapunta chileno pasó a ser titular y figura del Necaxa.

El formado en Huachipato es pieza clave en el andamiaje de Ignacio Ambriz. Lleva seis goles en 2018 y fue importante en el título de la Copa MX del cuadro ‘hidrocálido’.

En entrevista con el canal oficial de la LIGA Bancomer MX, el joven de 20 años habló sobre sus metas y del motivo que lo llevó a arribar al país azteca.

“El sueño que uno tiene de pequeño es ser jugador profesional y jugar en las grandes ligas. Si bien en el fútbol chileno uno se siente cómodo porque es una buena liga que le encanta a cualquiera, después uno va queriendo cada vez más y ahí se ven los jugadores que quieren sobresalir de Chile y por lo menos yo quería ser uno de esos”, señaló.

A raíz de los mismo, Dávila explicó la razón de por qué muchos jugadores no logran emigrar de suelo nacional. “De Chile salen muy buenos jugadores pero lo que no tenemos es la disciplina y profesionalismo, varios se quedan allá por no ser disciplinados y profesionales. Hay buena gama de jugadores y después los que perseveran son los que van a llegar”, afirmó.

El iquiqueño, además, indicó hacia adónde apunta su carrera. “La Liga es un paso importante para mí, es intensa y muy buena que puede ser el paso que me lleve a Europa”.

Necaxa (décimo con 21 puntos) se jugará este viernes su opción de clasificar a los playoffs. Visitan a Morelia por la última fecha de la fase regular del torneo de Clausura y deben ganar y esperar resultados para meterse a la postemporada.

