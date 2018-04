¿encontraste un error? avísanos

Manuel Iturra luego del descenso del Málaga: "Trato siempre de esforzarme al máximo"



Publicado por Raúl Galdames

El mediocampista chileno del Málaga, Manuel Iturra, destacó el apoyo recibido por parte de la afición del cuadro ‘boquerón’ pese al reciente descenso a la Segunda División española.

El oriundo de Temuco y formado en Universidad de Chile ha sido uno de los pocos elementos destacados del plantel que perdió recientemente la categoría. A falta de cuatro partidos para el final de la liga española, Málaga se ubica como colista de la clasificación con 20 puntos de 102 posibles.

En diálogo con AS España, el ‘Colocho’ valoró el respaldo de la hinchada a su labor en el campo. “Es lo que yo puedo ofrecer, trato de esforzarme lo máximo posible todos los partidos me salgan bien o mal las cosas y trato de entregarme al máximo”, dijo.

Ayer, el centrocampista blanquiazul fue uno de los jugadores más destacados en el triunfo en La Rosaleda ante la Real Sociedad.

“Me voy contento porque la gente me ha tratado muy bien, lo he notado y tengo palabras de agradecimiento. Lo he dicho siempre, cuando la afición está contigo te hace jugar sobre tu nivel. Eso se nota y yo lo siento bastante”, agregó.

De cara a las cuatro fechas restantes en la serie de honor, el volante nacional señaló que “vamos a tratar de terminar de la mejor manera posible y tratar de llevar el escudo y defenderlo a muerte. Tratar de sacar la mayor cantidad de puntos porque es lo que debemos hacer, porque somos profesionales. Vamos a seguir trabajando muy serio, defendiendo el escudo y esta camiseta, porque es lo mínimo que se merecen”.

“La intención es poner el pecho a las balas y decir aquí estoy y me hago responsable de estas circunstancias. Muy orgulloso del grupo de personas con el que me toca compartir vestuario”, sentenció.

