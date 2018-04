Alexis Sánchez fue elegido como la figura del partido entre Manchester United y Tottenham

¿encontraste un error? avísanos

Alexis Sánchez tuvo una espléndida actuación en la victoria de Manchester United ante Tottenham Hotspur por la FA Cup.

El tocopillano fue fundamental en la remontada de los ‘Diablos Rojos’ al marcar un golazo de cabeza y participar en la diana de Ander Herrera.

Los hinchas del United quedaron contentos con el rendimiento del chileno y por eso lo eligieron como la figura del partido.

A través del Twitter oficial del Manchester United, los fanáticos tenían que votar entre Sánchez, Ander Herrera y Jesse Lingard y se inclinaron por ‘AS7’ como el ‘Man of the Match’.

Ladies and gentlemen, your #MUFC Man of the Match: @Alexis_Sanchez. 👏👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/6uqmIoBD2G

— Manchester United (@ManUtd) 21 de abril de 2018