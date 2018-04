¿encontraste un error? avísanos

"Hemos fallado": Las disculpas del plantel del Málaga a la afición tras el descenso



Publicado por Nicolás Maureira

El Málaga de Manuel Iturra descendió a la segunda división de España luego de caer ayer ante el Levante por 1-0.

El elenco blanquiazul buscaba el milagro en el estadio Ciudad de Valencia de extender lo que parecía imposible, pero en el último minuto Emmanuel Boateng marcó el tanto que mandó al Málaga a la B.

A cinco fechas del final de la Liga española, el cuadro andaluz quedó sin opciones matemáticas de mantener la categoría, específicamente a 17 puntos del equipo que este momento está en la primera posición fuera de peligro, precisamente el Levante.

Durante esta mañana, el plantel malaguista se reunió en la sala de prensa para emitir un comunicado disculpándose con la afición.

“Hoy no es un día para poner excusas. Hoy, toda la plantilla al completo, queremos dirigirnos a todos los malaguistas para decirles que sentimos haberles fallado”, partió diciendo Recio, capitán del Málaga.

“Decir hoy lo siento no es suficiente, lamentablemente ya no podemos dar marcha atrás, pero sí os aseguramos que no vamos a permitir que nadie baje los brazos de aquí al final y vamos a seguir hasta el último día luchando por este escudo y esta camiseta”, agregó.

En el lugar estuvo presente el volante chileno Manuel Iturra, quien ingresó ayer a los 69 minutos para colaborar en la zona media.

