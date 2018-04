¿encontraste un error? avísanos

Gabriel Mercado y final ante Barcelona: "Si le pego a Messi no puedo volver a la Argentina"



Publicado por Jeser Lara

El próximo sábado, el Sevilla y el Barcelona se medirán por la final de la Copa del Rey en España. Ambos equipos se despidieron de la Champions League, por lo que esta definición la jugarán con todo lo que tienen.

En la previa del encuentro el defensor del Sevilla, Gabriel Mercado, se refirió al duelo que protagonizará contra su compatriota Lionel Messi, señalando que “si le pego, no podré volver a la Argentina”.

En conversación con el diario As de España, el trasandino comentó que “si le pego no puedo volver a Argentina. A Messi no se le puede parar ni con faltas, le das y sigue queriendo jugar al fútbol. Es eso, el fútbol, siempre quiere hacer gol y lastimar la portería rival”.

El defensor declaró además que la defensa del Sevilla deberá hacer un trabajo de relojería para poder parar al astro trasandino.

“Es el mejor sin discusión. Aparece por cualquier lugar del campo, mete goles, asiste… Ahí va haber mucho trabajo defensivo, tenemos que estar perfectos, pero tenemos el sueño de un título y eso no nos lo quita nadie”, cerró.

