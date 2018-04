Jugadores del equipo juvenil del Guangzhou Evergrande protagonizan insólita pelea

¿encontraste un error? avísanos

Es muy frecuente ver peleas físicas y verbales en un partido de fútbol. Ya sea en una falta con fuerza desmedida o en medio de un tiro de esquina, los jugadores suelen involucrarse en pequeñas disputas.

Pero lo ocurrido entre los jugadores del equipo de reserva del Guangzhou Evergrande quedará como una de aquellas acciones insólitas que solo se pueden explicar como un lapsus del momento.Los juveniles Wang Junhui y Situ Hualong fueron expulsados luego de una pelea que de no ser por la intervención de sus compañeros habría acabado con los dos revolcándose en el piso.

Ambos jugadores se encararon luego de un pase mal dado y a los segundos estaban agarrándose a combos. Además de dejar a su equipo con dos menos, la Asociación China de Fútbol anunció que ambos futbolistas sufrirán una suspensión de 10 meses además de una multa económica que asciende a los 30 mil dólares para cada uno ( 17 millones de pesos aproximadamente).

En el club también demostraron su severidad con respecto a estas actitudes y dentro de las sanciones que le aplicaron a ambos jugadores fue estudiar los reglamentos del club y realizar un ensayo reflexivo. Tiempo para meditar tendrán de sobra ya que podrán volver a la cancha de fútbol para la temporada que comenzará el 2019.

En China el fenómeno del fútbol se ha implantado a base de grandes inversiones. Complejos deportivos con la más alta tecnología para formar a las próximas generaciones y contrataciones de grandes estrellas son una clara muestra de ello. ¿las peleas? , también.

Wang Junhui and Situ Hualong are now required to 'report in to study Evergrande Group's regulations and write reflective essays everyday'. pic.twitter.com/RLfuLaehWy

— Wild East Football (@wildeastfootbal) April 12, 2018