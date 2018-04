¿encontraste un error? avísanos

Fernando Torres anunció que dejará el Atlético Madrid cuando termine la temporada



Publicado por Marcelo Canario

El empate que protagonizaron el Real Madrid frente al Atlético de Madrid, significó el adiós para ambos de la competencia por La Liga. Sin embargo, este no será la única despedida que deberán lamentar los ‘colchoneros’.

Todo esto después que un histórico del club, Fernando Torres, anunció que esta será su última temporada en el cuadro rojiblanco. El delantero no viene gozando de minutos por parte de Diego Simeone por lo que a mediados de año dejará el club que lo llevó a la fama y a tener un gran paso por el fútbol inglés.

En medio de un acto de una marca publicitaria, El ‘Niño’ Torres indicó que “ ésta va a ser mi última temporada en el club. Es una decisión que no ha sido sencilla, ha costado mucho tomarla. Viendo la realidad, las circunstancias, quizás sea lo mejor. Me sentía en la obligación de decírselo a la afición”.

Torres es considerado un verdadero ídolo por la hinchada colchonera, a quienes les envió un sentido mensaje “Nos queda un mes y un poquito juntos. Yo, que nunca les he pedido nada, les pido que me acompañen y que estén conmigo. Que entre todos lo hagamos lo más llevadero posible. Dicen que las cosas bonitas tienen un principio y un final. El principio se vivió hace muchos años y para el final queda poco”, comentó.

Sobre los motivos para abandonar el club, el delantero de 34 años señaló que “me veo para jugar, pero la realidad de la temporada es que no está siendo así y tengo que buscar lo que sea mejor para todos. Siempre que me ha tocado jugar he intentado responder en el campo. La línea va hacia un sitio que no quiero vivir en este club, pero mientras esté aquí lucharé. No me he rendido nunca”.

De esta forma, Fernando Torres termina su segundo ciclo en el Atlético Madrid, al cual regresó el 2015 tras pasos por el Liverpool, Chelsea y AC Milán. Entre sus máximos logros esta la obtención de la Champions League con los blues además de ser parte de la histórica generación dorada de España que logró dos Eurocopas y una Copa del Mundo.

Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido… aunque en realidad el resultado sea lo de menos. #ForzaAtleti pic.twitter.com/qJtYz5Kom2 — Fernando Torres (@Torres) April 9, 2018

