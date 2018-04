¿encontraste un error? avísanos

Matías Fernández salió por "pequeña molestia" y arriesga perderse final de Copa MX



Publicado por Nicolás Maureira

El volante chileno del Necaxa, Matías Fernández, arriesga perderse la final de la Copa MX luego de resentirse de una molestia en el partido de este sábado ante América por la decimacuarta fecha del torneo de Clausura de México, el cual terminó 1-1.

El ’14’ arrancó desde la banca e ingresó a los 63′, pero sólo alcanzó a estar 20 minutos en cancha al sentir una molestia muscular.

El técnico de las ‘Rayos’, Ignacio Ambriz, explicó lo que sucedió y prácticamente dio por confirmada la ausencia del ‘Mati’ para la final de la Copa, pactada para el miércoles 11 de abril ante Toluca.

“Se resintió de una pequeña molestia, por eso no había iniciado. Lo habíamos hablado hoy en la mañana (ayer) y me dijo ‘profe estoy para jugar al segundo tiempo’ y bueno, lastimosamente se me resiente. Es muy difícil que esté para el miércoles para la final”, señaló el DT en conferencia de prensa.

De ser así sería una mala noticia para el nacido en Buenos Aires, quien venía de un alza en lo futbolístico siendo pieza clave en la campaña de su equipo tanto en Copa como en Liga MX. Además, no había sufrido lesiones en su etapa en México y justo le pasa esto a días de un importante partido.

Respecto al cotejo, los nacionales Igor Lichnovsky, Luis Felipe Gallegos y Víctor Dávila fueron titulares y jugaron todo el compromiso. Los goles fueron convertidos por Cecilio Domínguez (de penal a los 60′ para las ‘Águilas’) y Bryan Beckeles (85′ para los ‘Rayos’).

