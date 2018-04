Felipe Gutiérrez sigue sumando elogios en la MLS y es nombrado jugador del mes

¿encontraste un error? avísanos

Felipe Gutiérrez sigue sumando elogios en Estados Unidos. El mediocampista nacional llegó a principios de año procedente del Betis para jugar en el Sporting Kansas City y rápidamente se ganó un puesto en el equipo, siendo clave para ponerse líderes de la Conferencia Oeste.

Su gran estado de forma se ve reflejado en su llegada al arco rival. En cinco partidos disputados lleva anotado la misma cantidad de tantos, liderando la tabla de goleadores. Esta gran racha le valió para ser considerado por la Major League Soccer como el jugador del mes.

La MLS destacó que gracias a los tantos del mediocampista nacional, el equipo logró tres victorias y por el momento son punteros de su conferencia con 10 puntos. El domingo Gutiérrez tendrá la oportunidad de aumentar su racha cuando el Kansas City visite a Los Ángeles Galaxy.

De esta forma, el ‘Pipe’ sigue firme en su camino para encontrar su mejor versión. Luego de un periodo plagado de lesiones que le impideron brillar en el Betis e Internacional de Porto Alegre, el ex cruzado parece haber encontrado su sitio y espera que sus actuaciones le valgan una convocatoria a la selección comandada por Reinaldo Rueda.

No one had a better March than @SportingKC midfielder Felipe Gutiérrez, our Player of the Month pres. by @EASPORTSFIFA ! https://t.co/BWtk1ZHYcp

His three game-winners are a big reason for SKC sitting top of the West, and he currently leads the Golden Boot race (as a midfielder, remember). pic.twitter.com/WumrrbW93U

— Major League Soccer (@MLS) April 6, 2018