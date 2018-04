¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Mourinho se molesta luego de ser consultado por la pelea United-City por Alexis Sánchez



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

José Mourinho habló en conferencia de prensa. Mañana el Manchester United jugará un partido importante contra el Manchester City.

De ganar los ‘Ciudadanos’ podrían ser los campeón de la Premier League.

Pero en Inglaterra también le recordar a Mourinho sobre las negociaciones que hubieron entre los ‘Diablos Rojos’, el City y Alexis Sánchez. Allí le preguntaron por si es que su equipo podía competir por los mejores jugadores invirtiendo grandes sumas de dinero.

Ahí la cara del portugués respondió “esa es tu opinión. ¿Gastaron dinero en enero? ¿Lo sabían? ¿Pueden confirmarlo? No sé, no tengo idea de si estaban interesados en Sánchez o no. No sé. No puedo confirmarlo”.

Luego, ‘The Special One’ fue consultado por la motivación que tiene él para esta Premier League a lo que respondió que “mi motivación es terminar en segundo lugar. Quiero terminar entre los cuatro primeros. Matemáticamente no está resuelto. Es una buena distancia, pero no matemáticamente, así que ese es el primer objetivo”.

Tendencias Ahora