Diego Maradona: "Yo, que soy del fútbol, no recuerdo haber escuchado un gol de Sampaoli"



Publicado por Raúl Galdames

Diego Armando Maradona es voz autorizada en Argentina. El ’10’ habló sobre la selección albiceleste y aprovechó la oportunidad para disparar contra su actual técnico, Jorge Sampaoli, y su ayudante Sebastián Becaccece.

La goleada ante España dolió al otro lado de la cordillera y es que el 6-1 se convirtió en una de las peores derrotar de Argentina.

Sobre esto, Maradona comentó a CNN que “a nadie le gusta comerse seis. Me pasó en la altura de Bolivia. Supera todo”, pero fue ahí cuando el astro del fútbol mundial apuntó al casildense.

“Y encima el jugador escucha al técnico que llega con un arsenal de ayudantes y les dice que la pelota es redonda. Nosotros, que somos del fútbol, no recordamos haber escuchado o que nos hayan comentado un gol de Sampaoli”, disparó el ‘Pelusa’.

Luego el exentrenador de Argentina recordó otro episodio que vivió con el que fuera técnico de la selección chilena. “Sampaoli ya me traicionó cuando la Argentina salió campeón de la Copa Davis en Croacia; me dijo que quería hacerme un homenaje en Sevilla y después que quería hablar de fútbol. Le dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otros pensamientos y habría tirado onda por otros lugares. Y no quería hablar con Maradona, quería acercarse más a la selección que otra cosa”, dijo.

Por último, el ídolo del Napoli aprovechó la oportunidad para ningunear a Sebastián Becaccece. “Que Becaccece se haga cargo de la Sub 20. ¡Becaccece! Escúchame, vuelvo a preguntar: ¿cuántos goles escuchamos de Becaccece? ¿O cuántos penales atajó Becaccece?”, finalizó.

