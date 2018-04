¿encontraste un error? avísanos

Sampaoli siembra el pánico en Argentina con polémica frase: "Yo no planifico nada"



Publicado por Marcelo Canario

Cada vez falta menos para que comience la fiesta del Mundial. Uno de los favoritos a quedarse con el título es la selección Argentina, sin embargo, los ánimos del país vecino están lejos de ser los mejores.

Tras la histórica goleada que le propinó España por 6-1, la Albiceleste quedó remecida y con mas dudas que certezas de cara a su debut. Jorge Sampaoli ha sido apuntado como el principal responsable, su estilo de juego aún no convence y de no ser por Messi, la clasificación a Rusia nadie la habría dado por firmada.

Tras los grandes éxitos cosechados en Chile, Sampaoli pasó por el Sevilla dejando la impresión de un estilo meticuloso y detallista, sin embargo, fue el propio entrenador que hechó por tierra esta imagen, sembrando el terror en más de algún hincha argentino que sueña con ver campeón a su selección tras una larga sequía.

El sitio argentio TN, publicó una serie de fragmentos del libro del entrenador titulado: ‘Mis latidos’, ideas sobre la cultura del juego donde Sampaoli indicó que no es un gran planificador.

“Yo no planifico nada. Todo surge en mi cabeza cuando tiene que surgir. Brota naturalmente en el momento oportuno. Odio la planificación. Si planifico, me pongo en el lugar de un oficinista”, indicó el trasandino.

Siguiendo con la idea, Sampaoli comentó que “el fútbol no se estudia; se siente y se vive. Parto desde ahí. Yo soy de la calle; negar eso es imposible. Es raro que me hayan puesto la etiqueta de planificador. No sé a qué obedece”.

