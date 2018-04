¿encontraste un error? avísanos

Pesar en el mundo del fútbol por la muerte del excapitán inglés Ray Wilkins



0

0

0

0

Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Ray Wilkins, excapitán de la selección inglesa, que fue centrocampista entre otros del Chelsea, Manchester United, Milan, PSG y Glasgow Rangers, falleció este miércoles a la edad de 61 años, tras sufrir la semana pasada un ataque al corazón.

“Todos las personas ligadas al Chelsea Football Club están devastadas tras conocer la muerte de nuestro exjugador, capitán y asistente técnico, Ray Wilkins. Descansa en paz, Ray. Se te extrañará profundamente”, señaló el club londinense en Twitter.

Wilkins jugó 84 veces con Inglaterra entre 1976 y 1986. El exjugador también fue técnico del Queens Park Rangers, Fulham y la selección de Jordania, así como ayudante en el Chelsea de Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink y Carlo Ancelotti.

“Los pensamientos y rezos de todos en el Manchester United están con la familia, amigos y colegas de nuestro antiguo centrocampista Ray Wilkins, tras su trágica muerte”, tuiteó el club del norte de Inglaterra.

Durante su carrera como jugador, Wilkins ganó la FA Cup con Manchester United en 1983, marcando un memorable gol en el primer partido de la final contra Brighton en Wembley, que terminó con empate 2-2.

Gary Lineker, que jugó con Wilkins aquel Mundial de México 86, tuvo palabras de reconocimiento a la persona y al futbolista. “Profundamente entristecido al saber que Ray Wilkins ha muerto. Un maravilloso futbolista y una persona encantadora. Fue un placer haber jugado a su lado con Inglaterra. Ningún compañero fue más servicial y dio más apoyo. Le estaré eternamente agradecido. Mis pensamientos están con su familia”, tuiteó Lineker.

