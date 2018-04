"Espérate a que estemos en los vestuarios": el fuerte encontrón entre Özil y Bellerín

¿encontraste un error? avísanos

El Arsenal volvió a sonreír tras golear 3-0 al Stoke City por Premier League. Sin embargo, no todo fueron alegrías, pues el duelo estuvo marcado por un fuerte encontrón entre Mesut Özil y Héctor Bellerín.

Cuando el duelo se encontraba 1-0 a favor de los ‘gunners’, un pase del español encendió la furia del alemán quien, según los aficionados, amenazó a su compañero.

Antes del segundo gol de Pierre-Emerick Aubameyang, Bellerín le dio un pase a Özil, pero la jugada estaba fuera de juego. Aquella situación hizo enojar al mediocampista, quien le criticó y le lanzó una dura amenazada.

“Hablas demasiado. Espérate a que estemos en el vestidor“, le dijo.

Las cámaras de Sky Sports captaron la polémica.

Ozil is looking to scrap bellerin in the changing room 😂😂 ''you speak to much. Wait till Inside'' pic.twitter.com/fMwOl5tLOZ

— Zane Banton (@ZBanton) April 1, 2018