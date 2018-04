¿encontraste un error? avísanos

Mourinho: "El que Alexis haya anotado es bueno para él, para su confianza"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Manchester United, Jose Mourinho, valoró la actuación del Alexis Sánchez en el triunfo 2-0 de su equipo ante Swansea, donde el chileno anotó un gol y participó en el otro tanto.

El entrenador sostuvo tras el encuentro que “cuando el equipo juega muy bien, no me gusta hablar de actuaciones individuales. El equipo jugó muy bien y sí, Alexis jugó muy bien, pero todos jugaron bien muy bien en el primer tiempo“.

“En el segundo tiempo creo que Alexis fue uno de los que pagó el precio de los partidos internacionales, dos partidos en tres días. Llegó aquí tarde el miércoles, casi sin tiempo para entrenar y luego de 60 minutos comenzó a decaer”, prosiguió.

De todas maneras, ‘Mou’ reconoció que “el que Alexis haya anotado es bueno para él, para su confianza”.

Por última, Mourinho sostuvo que en general, el primer tiempo “fue uno de los mejores que hemos jugado en el Old Trafford esta temporada. El 2-0 se quedó corto, no solo en términos de ocasiones de gol, sino también en términos de nuestra calidad y de la belleza de nuestro fútbol. La segunda parte fue distinta, les brindamos la oportunidad que no les dimos en la primera. Les dimos la pelota para que intentaran crear algo.”

