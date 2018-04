¿encontraste un error? avísanos

Amor a la celeste: Edinson Cavani explica el motivo por el cual dejaría de jugar fútbol



Publicado por Marcelo Canario

Las últimas semanas han sido de ensueño para el delantero uruguayo, Edinson Cavani. El jugador del París Saint Germain acaba de proclamarse campeón de la Copa de la Liga, aportando con un doblete, mientras que por su selección fue clave en la obtención de la China Cup además de cumplir el centenario de partidos vistiendo la celeste.

El ‘Matador’ es ídolo en su selección donde se proclamó campeón de América en el certamen disputado en Argentina el 2011 además de conseguir el cuarto lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010. En la celeste es el segundo goleador histórico con 42 anotaciones sólo superado por su compañero de ataque, Luis Suárez quien lidera el registro con 50 tantos.

Justamente la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) quiso homenajearlo en su partido número 100 por la selección con un video donde repasa los mejores momentos de su carrera desde su debut contra Colombia en un amistoso jugado el 2008 hasta su último gol frente a Gales, que le dio a Uruguay el título de campeón de la China Cup.

En conversación con el organismo, Cavani demostró el compromiso que tiene con su selección, indicando que “para mí es un orgullo ponerme la camiseta de Uruguay. Yo nací para jugar al fútbol, esté donde esté siempre quiero jugar. Lo máximo para un futbolista es vestir la camiseta de tu país, puede pasar lo que pase pero voy a tratar siempre cuando juegue al fútbol de estar“.

Además confesó que el único motivo para retirarse de la profesión sería no ser convocado para representar a su país. “El día que no pueda estar más, no vendré más ni a la selección ni jugaré tampoco al fútbol. No poder jugar en tu selección y poder seguir jugando en otro equipo yo creo que no es algo completo. Me gustaría jugar hasta el día que pueda estar al nivel de poder competir en mi selección y a su vez competir en el equipo donde me toque estar”, concluyó.

