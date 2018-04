De goleador a candidato de la presidencia: Mo Salah arrasó en las elecciones de Egipto

¿encontraste un error? avísanos

Ya no hay dudas de que el extremo del Liverpool, Mohamed Salah, está pasando por su mejor momento. Y es que el jugador egipcio ha sido materia obligada de conversación para el mundo entero, debido al talento que ha demostrado tener con los pies, así como por la precisión frente a los tres palos contrarios.

Es más, tanto es el fanatismo que éste ha desplegado en los hinchas, que su nombre suena no solo dentro del ámbito deportivo, sino que también fuera de el.

Prueba de esto último es que en las recientes elecciones presidenciales que se llevaron en Egipto, su nombre apareció como alternativa en un millón de papeletas, esto a modo de demostrar la admiración que tienen para con el ‘crack’, así como su disconformidad con el proceso electoral.

De hecho, según constató el medio español Mundo Deportivo, con este número de votos, Salah se habría “convertido en el segundo más votado con un 5% de los votos, sólo superado por el ganador Abdel-Fattah Al-Sisi (92%)”“.

De esta manera, se marca un precedente para que el hombre que fue llamado para sembrar la ilusión en el Mundial Fútbol de Rusia 2018 pueda dedicarse, en un futuro no muy lejano, a ser parte de la política de su país.

Revisa una de las papeletas secretas a continuación:

🇪🇬 The Egyptian Election:

📝 Football fans added Mo Salah as an option….

😂 ….resulting in 1 Million votes for him.

1️⃣ Abdel Fattah al-Sisi: 92%

2️⃣ Mo Salah: 5%

3️⃣ Moussa Mustafa Moussa: 3%

😱 Beating one of the candidates. @22mosalah @LFC @premierleague pic.twitter.com/RPVxZDaV8X

— Sports_World (@MastiSports) 31 de marzo de 2018